Орловских осужденных сделают востребованными на рынке труда

В УФСИН рассказали об образовательных программах за решеткой.

В Орловской области все осужденные получают обязательное общее полное и профессиональное образование. Об этом сообщил начальник регионального управления ФСИН Владимир Волосевич, который рассказал об основных направлениях деятельности уголовно-исполнительной системы региона по итогам 2021 года. По его словам, в исправительных учреждениях Орловской области функционируют три государственных общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта.

«На начало учебного года в школах исправительных учреждений УФСИН обучалось 228 осужденных, подлежащих обязательному обучению, а 10 осужденных обучаются в высшем учебном заведении, — рассказал Владимир Волосевич. — Также в системе функционируют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности».

В пресс-службе регионального управления ФСИН уточнили, что перечень профессий строится «с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами». Согласно приведенным данным. В орловских режимных учреждениях на данный момент насчитывается 16 учебных классов и 19 мастерских. Подготовка осужденных проводится по 16 специальностям, востребованным как на производстве исправительных учреждений, так и на региональном рынке труда.

«Плановый набор учащихся на 2021/2022 учебный год составил 1075 осужденных. С начала учебного года проходят обучение 515 осужденных, завершили обучение 180 осужденных», — резюмируют в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»