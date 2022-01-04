Сбитый под Орлом велосипедист засудил автоледи

Решение по гражданскому делу вынес Орловский районный суд.

Местный житель обратился в суд с иском к автоледи о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований он указал, что невольно стал участником дорожно-транспортного происшествия. Мужчина двигался на велосипеде по Кромскому шоссе, когда на повороте внезапно был сбит автомобилем «Фольксваген Поло», двигавшимся в попутном направлении. За рулем автомобиля сидела ответчица.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. В суде он рассказал, что в момент столкновения потерял сознание, ушиб поясничный отдел позвоночника, грудную клетку, ногу и руку. Также пострадавший пожаловался, что как раз в тот момент ожидал своей очереди на операцию по смене тазобедренного сустава, она была назначена на май 2021 года по квоте.

Однако после аварии состояние его здоровья ухудшилось настолько, что он был вынужден прооперировать тазобедренный сустав во внеочередном порядке за собственные средства, «так как дожидаться операции по квоте не было возможности из-за сильных болей». Истец заявил, что ему были причинены моральные страдания, которые выразились в бессоннице, болях и огромном количестве хлопот, связанных с восстановлением поврежденного здоровья. Для восстановления здоровья ему понадобился длительный промежуток времени, все это время он был вынужден принимать обезболивающие препараты.

Он просил суд взыскать с автоледи в свою пользу в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей, а также выплатить ему еще около 200 тысяч в счет оплаты затрат на операцию. Суд исковые требования о взыскании причиненного ущерба удовлетворил частично: автоледи должна будет выплатить истцу только 30 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

ИА «Орелград»