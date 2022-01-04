Сбитый под Орлом велосипедист засудил автоледи

4.1.2022 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Решение по гражданскому делу вынес Орловский районный суд.

Местный житель обратился в суд с иском к автоледи о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований он указал, что невольно стал участником дорожно-транспортного происшествия. Мужчина двигался на велосипеде по Кромскому шоссе, когда на повороте внезапно был сбит автомобилем «Фольксваген Поло», двигавшимся в попутном направлении. За рулем автомобиля сидела ответчица.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. В суде он рассказал, что в момент столкновения потерял сознание, ушиб поясничный отдел позвоночника, грудную клетку, ногу и руку. Также пострадавший пожаловался, что как раз в тот момент ожидал своей очереди на операцию по смене тазобедренного сустава, она была назначена на май 2021 года по квоте.

Однако после аварии состояние его здоровья ухудшилось настолько, что он был вынужден прооперировать тазобедренный сустав во внеочередном порядке за собственные средства, «так как дожидаться операции по квоте не было возможности из-за сильных болей». Истец заявил, что ему были причинены моральные страдания, которые выразились в бессоннице, болях и огромном количестве хлопот, связанных с восстановлением поврежденного здоровья. Для восстановления здоровья ему понадобился длительный промежуток времени, все это время он был вынужден принимать обезболивающие препараты.

Он просил суд взыскать с автоледи в свою пользу в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей, а также выплатить ему еще около 200 тысяч в счет оплаты затрат на операцию. Суд исковые требования о взыскании причиненного ущерба удовлетворил частично: автоледи должна будет выплатить истцу только 30 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования