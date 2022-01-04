Срок уплаты страховых взносов перенесли

4.1.2022 | 10:23 Новости, Экономика

Причиной переноса стал «лишний» выходной день.

Как сообщает управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области, срок уплаты фиксированных страховых взносов за 2021 год истекает только 10 января 2022 года. В ведомстве пояснили, что он был перенесен в связи с тем, что 31 декабря объявлен выходным днем, а это был последний день уплаты страховых взносов за 2021 год на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере. Таким образом, срок сместился на ближайший рабочий день, который будет первым в 2022 году.

Налоговая служба также напоминает, что размер фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 32 448 рублей, на обязательное медицинское страхование – 8 426 рублей. Ранее налоговики сообщили, что жители Орла в 2021 году оплатили свыше 11,4 миллиарда рублей страховых взносов. Данный показатель превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 798,4 миллиона рублей, или на 7,5 процента, причем положительная динамика сложилась в разрезе всех фондов.

«Так, в Пенсионный фонд РФ перечислено свыше 8,3 миллиарда  рублей страховых взносов с ростом на 585 миллионов, или на 7,5 процента, — сообщает областная налоговая служба. — По страховым взносам в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования поступления увеличились на 175 миллионов рублей, или на 9,2 процента, и составили более 2 миллиардов рублей. По страховым взносам в Фонд социального страхования рост составил 38,5 миллиона, или 4,1 процента, а общая сумма поступлений составила 971,3 миллиона рублей».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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