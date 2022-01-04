В Орле заявили об остром дефиците водителей

Мэрия Орла поведала о наболевших проблемах в сфере перевозок.

Как уже рассказывал «Орелград», мэрия областной столицы утвердила «Документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2022 год». Он предусматривает очередную транспортную реформу, хоть и не глобальную. Ценностью этого документа является то, что в нем изложена официальная позиция по вопросу текущего состояния рынка пассажирских перевозок в городе. Согласно приведенным сведениям, транспортное обслуживание города обеспечивается силами МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 18 частными перевозчиками.

«В настоящее время в городе Орле перевозка пассажиров осуществляется по одному трамвайному, четырем троллейбусным и 32 автобусным маршрутам, в летний период — дополнительно по трем сезонным дачным маршрутам, — говорится в документе. — Общее количество автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по 32 маршрутам, составляет 322 единицы. Для перевозки маломобильных категорий граждан в городе Орле используется 58 низкопольных или полунизкопольных автобусов и два низкопольных троллейбуса. Для оперативного контроля за выпуском и работой на маршруте автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС».

В мэрии отмечают, что для Орла, как и в предыдущие годы, характерны концентрированные по времени и направлениям «часы пик». Связано это, в том числе, с тем, что автобусные перевозки в городе осуществляются «подвижным составом малого класса, который не может справиться с пассажиропотоком должным образом, особенно в часы пиковых нагрузок». Вероятно, речь идет о компактных «Газелях» и ПАЗиках, которые тоже вместительными не назовешь.

«Нередки случаи использования подвижного состава малого класса с превышением установленных норм вместимости, что приводит к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет на безопасность перевозки пассажиров, — говорится в документе. — Решение данной проблемы возможно путем замены подвижного состава малой вместимости транспортными средствами средней и большой вместимости. В 2021 году перевозчиками частично выполнена замена микроавтобусов на автобусы большей вместимости на маршрутах №№ 8, 25 и 60. Данная работа будет продолжена».

Также имеется острая нехватка водительских кадров у всех перевозчиков, отмечают власти. Это в свою очередь приводит к снижению выпуска транспортных средств на маршруты и увеличению интервалов движения. Напомним, что целью на 2022 год мэрия поставила формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурентных процедур по определению перевозчиков по ряду маршрутов.

ИА «Орелград»