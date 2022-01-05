Дело об угоне мотоцикла под Орлом закрыли

Житель Сосковского района отделался за преступление небольшим штрафом.

Урицкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сосковского района, которого органы предварительного расследования обвинили в совершении кражи мотоцикла из чужого гаража. Изначально его действия были квалифицированы по части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

«Как следует из постановления, уроженец и житель Сосковского района Орловской области в сентябре текущего года похитил из гаража, расположенного во дворе дома потерпевшей, мотоцикл, причинив последней значительный материальный ущерб на общую сумму 18 тысяч рублей», — уточнила пресс-служба Урицкого районного суда, который рассмотрел материалы.

Преступнику грозило достаточно суровое наказание, но он его избежал. Вместе с материалами расследования следователь межмуниципального отделения МВД России «Сосковское» подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Просьбе эта была удовлетворена, молодой человек отделался судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Объясняя мотивы принятия такого решения, в суде пояснили, что совершенное преступление относится к категории средней тяжести. Кроме того, обвиняемый впервые привлекался к уголовной ответственности, характеризуется удовлетворительно. Вину он признал, в содеянном раскаялся и даже ущерб возместил. Остается надеяться, что больше преступать черту закона этот угонщик не будет. Постановление вступило в законную силу, отмечает пресс-служба Урицкого районного суда.

ИА «Орелград»