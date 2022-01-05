Орловцы на фоне пандемии стали чаще ходить в библиотеки

В чем-то парадоксальное явление было обсуждено в мэрии Ливен.

Как сообщает администрация города Ливны, на рабочем совещании у главы города был заслушан отчет об итогах работы муниципального казенного учреждения «Ливенская городская централизованная библиотечная система» за 2021 год. Его представила директор этого учреждения Наталья Куртыкина. Она сообщила, что в 2021 году услугами библиотек воспользовались 2720 человек, которым было выдано порядка 62,3 тысячи книг. Число посещений еще выше – 19 664 за неполный год.

«В сравнении с 2020 годом число пользователей увеличилось на 12 процентов, число посещений — на 41 процент, книговыдача — на 35 процентов», — рассказала Наталья Куртыкина. Подобная статистика способна вызвать легкое удивление. Конечно, основные ограничения из-за коронавируса пришлись на 2020 год. Но и в 2021-м, к сожалению, пандемия на убыль не пошла. Несмотря на это, ливенцы про книги и библиотеки явно не забыли.

«Финансирование деятельности библиотек ЦБС осуществлялось из областного и местного бюджета, — добавила Наталья Куртыкина. — Своевременно выплачивалась заработная плата работникам библиотек в течение всего года. Средняя заработная плата в МКУ «Ливенская городская ЦБС» на конец отчетного года составила 28,9 тысячи рублей».

Она также отметила, что «компьютерный парк библиотек МКУ «Ливенская городская ЦБС» находится в удовлетворительном состоянии». Все местные библиотеки имеют доступ к интернету, в городской библиотеке №1 имеется Wi-Fi. Докладчица также рассказала, что единый книжный фонд ЦБС состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий (научной, учебной, художественной и детской литературы), аудиовизуальных и электронных документов и составляет 75 365 экземпляров книг, журналов и годовых комплектов газет.

ИА «Орелград»