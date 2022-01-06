Орловская область выставила на торги акции «Орелстроя»

Госимущество собираются продать на аукционе.

«Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга официально объявил о старте процедуры торгов по продаже государственного имущества Орловской области. Основанием для проведения аукциона послужило распоряжение правительства Орловской области от 3 декабря 2021 года №747-р. Это будет аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Продать имущество планируется в рамках программы приватизации.

На торги выставлен только один лот: пакет акций Публичного акционерного общества «Орелстрой» в количестве 50 064 штуки. Это обыкновенные именные бездокументарные акции, составляющие 22,46 процента уставного капитала общества. Как уже было сказано выше, они находятся в собственности Орловской области. Однако ранее, обосновывая решение о продаже, чиновники заявляли, что столь «малый» пакет акций в реальности не позволяет региону влиять на принятие управленческих решений в организации, а продажа акций позволит пополнить казну.

Согласно конкурсной документации, размер уставного капитала «Орелстроя» составляет 400,109 миллиона рублей. Всего выпущено 222 902 обыкновенных именных бездокументарных акций. Их номинальная стоимость одинакова и равна 1795 за штуку. Начальная цена лота установлена в размере 917,518 миллиона рублей. В число основных видов деятельности организации входят строительство жилых домов и объектов социально-культурного назначения, комплектация строящихся объектов материально-техническими ресурсами, реализация недвижимости, построенной за собственные средства, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, а также оптовая продажа товаров. Фактическая среднесписочная численность работников, по состоянию на 1 декабря 2021 года, составила 110 человек.

ИА «Орелград»