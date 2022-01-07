Облсовет продолжит борьбу с коррупцией

В Орловской области усовершенствуют антикоррупционное законодательство.

Орловский областной Совет народных депутатов утвердил план мероприятий по противодействию коррупции. Действие документа рассчитано на 2022-2026 годы включительно, а само постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. План включает в себя несколько десятков важных мероприятий, многие из которых реализовывались в предыдущие годы. В частности, парламент гарантирует свободу информации о противодействии с коррупцией. Она по-прежнему будет размещаться как на сайте регионального парламента, так и в СМИ.

Большое внимание в предстоящий пятилетний период планируется уделить вопросам улучшения областной нормативно-правовой базы. Так, все профильные парламентские комитеты будут разрабатывать и вносить на заседания облсовета предложения по совершенствованию законодательства Орловской области в сфере противодействия коррупции. Все акты облсовета будут проходить обязательную процедуру антикоррупционной экспертизы, в том числе независимой, будет продолжен и мониторинг правоприменения. Последний позволяет понять, насколько эффективен тот или иной закон, какие препятствия возникают в процессе его исполнения.

Проведение мониторинга законодательства Орловской области и практики его применения необходимо также для «выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции». Кроме того, планом предусмотрено введение антикоррупционных механизмов соблюдения «системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». К таковым, например, относятся ежегодные отчеты госслужащих о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Напомним, в 2021 году был расширен состав таких деклараций – отчитываться теперь придется и о «цифровых» доходах и сбережениях.

ИА «Орелград»