Орловцам велели готовиться к половодью

7.1.2022 | 8:00 Новости, Происшествия

На подготовку к пропуску паводка отведено менее двух месяцев.

Правительство Орловской области издало распоряжение о  подготовке региона к весеннему половодью 2022 года. Курировать и координировать все действия в этой сфере поручено зампреду правительства по развитию инфраструктуры. Так или иначе, в мероприятиях будут задействованы все профильные департаменты областной администрации. Аналогичные рекомендации даны руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности.

Основная задача — обеспечение готовности личного состава, а также  инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья 2022 года, связанных с затоплением и разрушением мостов, дорог, гидротехнических сооружений (ГТС) и населенных пунктов, расположенных на территории Орловской области. Профильным службам поручено оценить возможные риски.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения поручено создание и восполнение  резервов материальных ресурсов, в том числе заключение государственных контрактов на их экстренную поставку. Департаменту промышленности и торговли поручено запланировать мероприятия по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости населения на случай прекращения движения по низководным мостам и затопления сел и деревень.

Департаменту здравоохранения предстоит провести поименный учет хронических больных граждан и беременных женщин в зонах возможного затопления и обеспечить их заблаговременную госпитализацию до наступления весеннего половодья. Времени на все осталось немного: основные мероприятий по подготовке к паводку должны быть завершены уже к 20 февраля 2022 года.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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