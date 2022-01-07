Орловцам велели готовиться к половодью

На подготовку к пропуску паводка отведено менее двух месяцев.

Правительство Орловской области издало распоряжение о подготовке региона к весеннему половодью 2022 года. Курировать и координировать все действия в этой сфере поручено зампреду правительства по развитию инфраструктуры. Так или иначе, в мероприятиях будут задействованы все профильные департаменты областной администрации. Аналогичные рекомендации даны руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности.

Основная задача — обеспечение готовности личного состава, а также инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья 2022 года, связанных с затоплением и разрушением мостов, дорог, гидротехнических сооружений (ГТС) и населенных пунктов, расположенных на территории Орловской области. Профильным службам поручено оценить возможные риски.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения поручено создание и восполнение резервов материальных ресурсов, в том числе заключение государственных контрактов на их экстренную поставку. Департаменту промышленности и торговли поручено запланировать мероприятия по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости населения на случай прекращения движения по низководным мостам и затопления сел и деревень.

Департаменту здравоохранения предстоит провести поименный учет хронических больных граждан и беременных женщин в зонах возможного затопления и обеспечить их заблаговременную госпитализацию до наступления весеннего половодья. Времени на все осталось немного: основные мероприятий по подготовке к паводку должны быть завершены уже к 20 февраля 2022 года.

ИА «Орелград»