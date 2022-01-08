Под Орлом женщину оштрафовали за визит на похороны

Орловчанку наказали за то, что она пришла проститься с родственницей.

В Орловской области местная жительница понесла довольно суровое наказание. Административная ответственность за нарушение режима самоизоляции была назначена ей постановлением Малоархангельского районного суда. Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, женщину признали виновной в нарушении противоэпидемиологических мероприятий. События «правонарушения» уложились всего в несколько дней.

Неприятная история началась 9 ноября 2021 года, когда женщина обратилась в Малоархангельскую центральную районную больницу с жалобами на повышенную температуру тела, кашель и затруднение дыхания. В суде пояснили, что у нее была отобрана проба для проведения теста на наличие коронавирусной инфекции. Также женщина дала согласие на прохождение лечения на дому. В связи с этим с нее взяли обязательство не покидать место жительства на период болезни. Результаты теста стали известны 11 ноября. Лабораторное исследование дало положительный результат на коронавирус.

«Несмотря на запрет покидать место жительства на период лечения, гражданка 13 ноября 2021 года присутствовала на похоронах родственницы, т.е. нарушила режим самоизоляции, — сообщает по этому поводу пресс-служба Малоархангельского районного суда. — Гражданке назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление районного суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»