В Орле осудили «вечно пьяного» водителя

Рецидив «нетрезвых» преступлений стоил орловцу свободы.

В Орловской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Орловского района, пойманного в состоянии опьянения за рулем и уже имеющего судимость за аналогичное преступление. Как уточнили в пресс-службе районного суда, данный гражданин попался полицейским в июле 2021 года. Было установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем марки Mitsubishi. Более того, мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники ДПС, приехавшие на место происшествия, предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого водитель отказался. Подобное приравнивается к состоянию опьянения. Более того, при выяснении личности виновника ДТП было установлено, что данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, то есть он не раз попадался пьяным за рулем.

При вынесении приговора суд учел предыдущие наказания по аналогичным делам. По совокупности приговоров «вечно пьяный» водитель получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»