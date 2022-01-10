Молодая девушка госпитализирована после лобового столкновения автомобилей в Советском районе Орла

10.1.2022 | 7:00 Новости, Происшествия

Молодые водители столкнулись на перекрестке Октябрьской и Приборостроительной.

19-летняя девушка госпитализирована в Орловской областной клинической больнице после лобового столкновения автомобилей на улице Октябрьская.

Это произошло 6 января в 17.40 в районе дома № 120 по улице Октябрьская. 20-летний водитель автомобиля «Ситроен Ксара» поровачивал налево на перекрестке Октябрьской и Приборостроительной и врезался в ВАЗ 21140, за рулем которого находился 18-летний парень.

В результате аварии пострадала девушка, находившаяся в салоне ВАЗа.

ИА «Орелград»

 

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