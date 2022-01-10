Орловских депутатов удивило решение Клычкова о резком увеличении тарифа на капремонт

Решение было принято без консультаций с общественностью и депутатским корпусом.

Областные депутаты на своем первом в этом году совещании обсудили вопрос о повышении тарифа на капитальный ремонт на 27% Такое решение было принято губернатором Клычковым и Правительством области 30 декабря.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский попросил сегодня депутатов рассмотреть причины такого резкого увеличения тарифа. Это не удивительно, ведь рост тарифа на 27% никоим образом не коррелирует с официальными данными об удорожании стройматериалов. Эта тема станет одной из основных для обсуждения в депутатских комитетах в этом месяце.

При этом, свое решение губернатор принимал без консультаций с общественностью и депутатами. Как прокомментировал депутат областного совета от ЛДПР Владислав Числов, взрывные росты тарифов недопустимы ни в каком виде:

«На федеральном уровне не зря приняты постановления, которые ограничивают рост тарифов на коммунальные услуги. Но чиновники пользуются тем, что плата за капитальный ремонт не является коммунальной услугой, и на ее рост не распространяются данные ограничения. В данный процесс однозначно нужно вмешиваться. Либо устанавливать постепенный рост, либо ограничивать на рост официальной инфляции. По итогам 2021 года по официальным данным рост составляет всего 8,4 процента. С таким положением дел еще можно было согласиться, но никак не 27 процентов. Сейчас у чиновников есть возможность на основании типовой сметы поднять тариф на любую сумму. Осмечивается типовой дом и это становится основанием для правительства региона принять постановление и задрать тариф на капремонт».

ИА «Орелград»