Трое орловцев погибли в пожарах в праздничные дни

Два пожилых человека в Залегощенском районе и молодой мужчина в Заводском районе Орла.

Три человека погибли в пожарах в ходе новогодних выходных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Первого января в 23.29 стало известно о том, что горит деревянный дом в селе Сетуха Залегощенского района. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что жилой дом горит открытым пламенем. В результате дом выгорел на 32 квадратных метра, а внутри было обнаружено тело 68-летней женщины.

Двумя днями позже загорелся еще один деревянный дом в том же районе. На этот раз пожарные выезжали в деревню Лески. Получив сообщение в 21.35 и прибыв на место, они увидели, что дом не только горит открытым пламенем, но и уже обрушилась кровля. На месте пожара также было обнаружено тело пожилого человека — это был 71-летний мужчина.

А пятого января пожар случился в многоквартирном доме на улице Планерной. В одной из квартир выгорела комната и был закопчен коридор. Местные жители рассказали, что видели, как до прибытия спасателей молодой мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры. Его тело на самом деле нашли на территории под горевшей квартиры. Погибшему был 31 год.

В ходе ликвидации этого пожара было спасено трое человек, еще восемь — эвакуировано.

ИА «Орелград»