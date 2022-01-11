На орловских майнеров с «Дормаша» завели уголовные дела

Добытчики криптовалюты задолжали за свет более 5,4 миллиона рублей.

В Орловской области компания «Орловский энергосбыт» обнародовала данные о наиболее резонансных событиях минувшего декабря. Речь идет о должниках, некоторые из которых даже стали фигурантами уголовных дел. Привлекает внимание тот факт, что лидером по объему дебиторской задолженности среди коммерческих предприятий энергетики называют ЗАО «Дормаш». Напомним, этот завод находится в состоянии банкротства. Однако, судя по сообщениям энергетиков, эту производственную площадку арендуют другие фирмы.

Как минимум две из них занимались так называемым майнингом криптовалюты на энергоемком оборудовании. Последнее и было подключено к электросетям завода-банкрота. Долг майнеров за электроэнергию составляет 5,4 миллиона рублей. В отношении руководителей двух ООО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), им грозит до пяти лет лишения свободы.

Среди районных коммунальных компаний, накопивших задолженность за электроэнергию, лидирует ООО «Жилводсервис» из поселка Нарышкино. В отношении директора этого предприятия также возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ. «За три года, систематически не доплачивая за потребленный ресурс, предприятие под его руководством накопило задолженность свыше 1,7 миллиона рублей», — сообщают энергетики. Всего же в 2021 году на должников было заведено пять уголовных дел.

«К сожалению, в регионе по-прежнему остаются потребители электроэнергии из числа юридических лиц, которые пренебрегают своими обязательствами перед поставщиками ресурсов в пользу других целей, направленных на извлечение личной выгоды, — говорят в «Орловском энергосбыте». — Однако удача в сомнительных предприятиях изменчива и оборачивается совсем не выгодными перспективами, причем не только для самих правонарушителей, но и для членов их семей. К примеру, дети осужденных лишаются возможности учиться в ведомственных учебных заведениях, поступить на работу в правоохранительные органы или государственную гражданскую службу».

ИА «Орелград»