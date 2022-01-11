Опасный убойный пункт под Орлом велели обезвредить

Владелец пункта попался на нарушении требований технических регламентов.

В Урицком районе Орловской области после визита инспекторов Территориального управления Россельхознадзора к административной ответственности был привлечен владелец убойного пункта. Его наказали за антисанитарию и нарушение требований технических регламентов. Пункт находился в таком состоянии, что представлял собой реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Как уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, внеплановая выездная проверка была проведена в отношении так называемого убойного пункта малой мощности, который принадлежит местному предпринимателю. В ходе проверки были выявлены нарушения правил убоя животных и первичной переработки мяса. В частности, отметили в надзорном ведомстве, на предприятии не предусмотрена поточность и последовательность технологических процессов.

«Не оборудованы помещения и рабочие места для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения, — добавили в Россельхознадзоре. – По окончанию рабочей смены, оборудование, полы, панели, стены, стоки, столы, вешала, крючки, напольный транспорт и емкости не подвергаются очистке, мойке и дезинфекции».

Были вскрыты и другие грубые нарушения. Более того, в лабораторных условиях были исследованы образцы проб, отобранных от выработанной продукции, а именно от свинины и говядины. Анализ проб указал на превышение бактериальной обсемененности выработанной продукции. Иными словами, такое мясо опасно для здоровья потребителя.

«На предприятии не соблюдались требования к организации производственных помещений, не обеспечивалась идентификация продуктов убоя и прослеживаемость продуктов убоя на протяжении всего технологического процесса, — продолжают перечислять в надзорном ведомстве. — Применяемые при убое инструменты, оборудование и ограждения не исключали возможность переноса загрязнения на туши, полутуши и продукты убоя, а инструменты не подвергались мойке и дезинфекции».

По результатам проверки владелец страшного убойного пункта был оштрафован на 23 тысячи рублей. Кроме того, для продолжения работы ему необходимо устранить выявленные нарушения.

ИА «Орелград»