Орловский предприниматель Олег Карпиков предложил помощь в доставке экстренно нуждающихся в больницы

В каждом районе желателен резерв людей с личным транспортом, которые в трудную минуту готовы прийти на помощь соседям.

Предприниматель Олег Карпиков предложил свой вариант решения вопроса с экстренной доставкой пациентов в медицинские учреждения. Своей инициативой он поделился в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

По задумке Карпикова, в каждом населенном пункте желателен резерв людей с транспортом, которые на добровольных началах могли бы в случае чрезвычайных происшествий довезти больных и пострадавших до любой больницы. Поскольку инициатива требует определенных расходов (оплата бензина или такси, аптечки, носилки и тд), он предложил на начальном этапе компенсировать их из собственных средств.

Напомним, вчера «Орелград» сообщил о трагедии, которая произошла в последние годы минувшего года в Хотынецком районе. Местная 57-летняя женщина за весь день не смогла дождаться приезда машины скорой помощи, в результате чего скончалась от инсульта. Местные медики ссылались на отсутствие свободных автомобилей и предлагали гражданскому мужу покойной самому привезти женщину в медицинское учреждение. К сожалению, у мужчины, равно как и у соседей, не нашлось автотранспорта. К тому моменту, когда машину удалось найти, было уже слишком поздно.

В своем комментарии «Орелграду» Олег Карпиков рассказал, что гражданской инициативе будет полезна помощь районных властей, которые могли бы донести до жителей своих районов информацию о том, что есть водители, согласные экстренно и бесплатно доставить нуждающихся в медицинские учреждение.

Также он отметил, что его инициатива поможет спасать жизни не только сельских жителей, для которых не хватает машин скорой помощи. По его словам, проблема экстренной помощи нуждающимся не менее актуальна и в Орле, где тоже нередки случаи, когда больные люди часами ждут приезда врачей.

ИА «Орелград»