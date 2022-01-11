Причиненный Орлу ущерб подсчитает спецкомиссия

Постановление о создании коллегиального органа издал мэр Юрий Парахин.

В Орле начала действовать комиссия по оценке причиненного материального и финансового ущерба в результате прохождения весеннего половодья на территории города. Постановление о ее создании в последние дни минувшего года подписал мэр Юрий Парахин. Он же утвердил персональный состав комиссии. Возглавил новый коллегиальный орган первый заместитель мэра Олег Минкин. Из постановления горадминистрации следует, что комиссия создана «в целях оперативного восстановления условий жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате паводкового затопления».

Ранее «Орелград» писал, что администрация города Орла еще в сентябре 21 сентября 2021 года приняла постановление «О первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2022 года». Основной задачей комиссии станет определение величины ущерба в денежном эквиваленте, нанесенного домам и другим помещениям, в том числе нежилым, попавших в зону затопления в результате весеннего паводка.

Комиссия будет составлять и рассматривать акты обследования жилых и нежилых помещений, попавших в зону затопления, локальные сметные расчеты на ремонтно-восстановительные работы. Это будут важные для пострадавших граждан документы, так как они лягут в основу расчета тех выплат, которые положены из бюджета. Комиссия наделена правом запрашивать необходимые ей документы, материалы и информацию от любых государственных органов, организаций и граждан по вопросам, отнесенным к ее сфере деятельности.

ИА «Орелград»