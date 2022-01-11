В Орловской области обнаружено тело 88-летней бабушки, погибшей при пожаре

В Ливенском районе горела комната жилого дома.

Вчера в Ливенском районе на месте пожара было обнаружено тело 88-летней бабушки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О возгорании в жилом доме в деревне Липовец стало известно в 11.00. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горит изнутри открытым пламенем — полыхали коридор и жилая комната. Более того, огонь мог распространится на соседнюю хозпостройку.

В итоге коридор выгорел, а в жилой комнате были обуглены обои, потолки и диван. Там и обнаружили тело погибшей.

В настоящий момент причины пожара и материальный ущерб устанавливаются экспертами.

ИА «Орелград»