Центр детского творчества в Орле проверят правоохранители

В учреждении всплыли многомиллионные неправомерные расходы.

Контрольно-счетная палата города Орла передала в городское УМВД материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального Центра детского творчества №2. Аудит охватил весь 2020 год и 9 месяцев 2021 года. В результате контрольного мероприятия были вскрыты неправомерные расходы в размере 8,181 миллиона рублей. Из них, как отмечают в КСП, 5,325 миллиона рублей составило завышение объема показателей на выполнение муниципального задания на 2020 год. Неэффективные расходы учреждения, связанные с завышением стоимости проведенного ремонта, оценены в 210 тысяч рублей.

«Установлены потери учреждения в общей сумме 1,308 миллиона рублей, в том числе от использования земельного участка, находящегося в постоянном бессрочном пользовании Центра (1,075 миллиона рублей), — следует из отчета Контрольно-счетной палаты. — Установлены иные нарушения и недостатки, в том числе действующего законодательства о закупках товаров, работ и услуг».

Отметим, что по мотивам данной проверки в отношении директора Центра детского творчества №2 уже возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. Заведено оно по факту невыполнения муниципального задания на 2020 год. Не исключено, что после вмешательства правоохранителей последует возбуждение уголовного дела.

ИА «Орелград»