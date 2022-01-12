“Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” продолжает наращивать производственные мощности

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это современный производственный комплекс полного цикла.

В течении 2021 года ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” получил семь новых линии: оборудование по непрерывной экструзии для меди с сечением продукции от 10 до 1000 кв. мм., машину вертикального непрерывного литья для производства бескислородного медного прута, а также вытяжной стан для производства медной шины, уникальная 4х экструдерная экструзионная линия для производства новых видов кабеля, экструзионная линия пластиката для увеличения объёмов производства изоляции, и современную машину скрутки. Теперь, за счет перераспределения производственных мощностей, завод сможет увеличить объем производства кабельно-проводниковой продукции и медной электротехнической шины до 50%. Также создан новый «умный» складской комплекс!

Сегодня Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это современный производственный комплекс полного цикла: собственное медеплавильное производство, современная испытательная и измерительная база, линии металлопроката и, конечно, более 50 современных линий для производства кабельно-проводниковой продукции.

«Установка данных новых линий позволит нарастить темпы переработки меди в среднем до 50%, снизить объем отходов при переработке продукции на 25%, и с вводом в эксплуатацию нового оборудования открыты двери для 200 человек на вакантные места» — рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев.

Запуск новых линий позволит сократить сроки производства нескольких марок кабеля до одной недели. Также планируется увеличить объемы производства и снизить сроки по СИПам, доля рынка которых сейчас растет.

ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», стремится и делает все возможное, чтобы Клиенты выбирали его и оставались с ним.