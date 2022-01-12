Латвия стала главным новогодним партнером Орловщины

Сопредельная страна провела объемные закупки растительных добавок.

В период новогодних каникул, то есть всего за 10 дней, с территории Орловской и Курской областей было экспортировано более 1,5 тысячи тонн подконтрольной госветнадзору продукции. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Судя по приведенным данным, главным «новогодним» деловым партнером Орловщины в этой сфере стала Латвия. В эту страну с территории региона за 10 новогодних дней было вывезено 1142 тонны подсолнечного шрота.

Кормовые добавки растительного происхождения вообще составили основную часть экспортируемой продукции за отчетный период времени, констатируют в ТУ Россельхознадзора. Кстати, для сравнения, курские производители за тот же период отправили в страны Евросоюза более 368 тонн сырья животного происхождения. Главными закупщиками стали Бельгия, Польша, Дания и Швеция.

«Вся отгружаемая за рубеж продукция соответствовала требованиям стран-получателей, ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», — заверили в надзорном ведомстве.

Тем временем, к вывозу в Беларусь была запрещена зараженная партия подсолнечника продовольственного, произведенного в Свердловском районе Орловской области. Дело в том, что в партии массой 78 тонн были обнаружены семена карантинного сорного растения – повилики вида Cuscuta sp. Собственник зараженных семечек имеет право провести карантинное фитосанитарное обеззараживание продукции, ее переработку или уничтожение.

ИА «Орелград»