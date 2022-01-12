Мэрии Орла пришлось погасить многомиллионные долги перед предпринимателями

Задолженность составляла 44 миллиона рублей.

После вмешательства прокуратуры Советского района орловской мэрии пришлось погасить многомиллионные долги перед предпринимателями. Ранее бюджетные учреждения, подведомственные горадминистрации, получали услуги, но не оплачивали их.

Речь идет о предпринимателях, которые занимались поставками продуктов питания в образовательные учреждения, благоустройством территорий и содержанием муниципального имущества.

В конце концов прокуратура внесла мэру Орла Юрию Парахину представление об устранении нарушений, и 39 предпринимателей получили заработанные ими средства. В общей сложности им было перечислено 44 миллиона рублей.

ИА «Орелград»