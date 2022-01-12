Орловца осудили за то, что он сбросил мать с кровати

Престарелая женщина при падении получила травмы, потребовавшие лечения.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Как уточнили в пресс-службе этого суда, обвинительный приговор в отношении местного жителя был вынесен в последние дни ушедшего года. Было установлено, что мужчина умышленно причинил своей матери травмы, которые были квалифицированы по признаку «средней тяжести вред здоровью». При этом, как подчеркивают в суде, сын отлично знал, что мать находится в беспомощном состоянии и сопротивляться не может.

Преступление было совершено мужчиной, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения. Для расправы над матерью он использовал какой-то малозначительный повод, о котором и сам не мог потом толком вспомнить. Сначала мужчина буквально боднул женщину, ударив ее своим лбом в лицо. А когда она упала на кровать, сбросил ее с кровати на пол. В результате потерпевшая получила травмы, на лечение которых ушло более трех недель.

«В судебном заседании подсудимый признал себя виновным, в содеянном раскаялся, — рассказали в пресс-службе райсуда. — По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.112 УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»