Стало известно, как орловские заключенные отметили Новый год

О праздновании в режимных учреждениях рассказало управление ФСИН.

В режимных учреждениях Орловской области в период новогодних каникул прошло немало праздничных мероприятий, организованных для заключенных. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России. В частности, в колониях были проведены конкурсы плакатов, рисунков, новогодних поделок, новогодних кулинарных изделий, а также различные викторины и читательские конференции.

Не обошлось и без спортивных состязаний. Так, в режимных учреждениях прошли соревнования по шашкам, шахматам, подтягиванию, толканию гири, настольному теннису и дартсу. Как пояснили в управлении ФСИН, в этих соревнованиях принимали участие представители всех отрядов, которые «показали хорошие результаты по разным видам состязаний».

«Проведение праздничных мероприятий в учреждениях стало традицией и способствует формированию у осужденных уважительного отношения к правилам и традициям человеческого общежития, повышению их образовательного и культурного уровня, а также привитию осужденным здорового образа жизни, раскрытию спортивных достижений», — добавили в ведомстве.

Кроме того, 4 января во всех исправительных учреждениях Орловской области были проведены традиционные молебны, совершены общие соборования. Осужденные также исповедовались и причащались. В частности, в женской исправительной колонии №6 в Шахово отец Сергий совершил молебен о сущих в темницах и заточении. Затем было совершено общее соборование, исповедь и причащение 50 осужденных.

«Священнослужитель поговорил с женщинами о молитве, духовной и нравственной жизни, — рассказали в ведомстве. — По традиции в день памяти святой Анастасии Узорешительницы помощником начальника УФСИН по организации работы с верующими отцом Сергием в честь ее памяти была произнесена проповедь и проведена огласительная беседа о покаянии».

ИА «Орелград»