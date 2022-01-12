В Орле осудили серийного мошенника из Беларуси

Гражданин соседней республики выманивал деньги у потерпевших по телефону.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который в конце прошлого года вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Как пояснили в пресс-службе этого суда, на скамье подсудимых оказался мошенник, имеющий гражданство Республики Беларусь. Обвинение ему было предъявлено по части 3 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Установлено, что гражданин соседней республики действовал в связке с подельниками, личности которых пока установить не удалось. Эта группа наладила сеть телефонного мошенничества. Непосредственно подсудимый обзванивал граждан и «убеждал их о необходимости перевода денежных средств для возможности получения компенсационных выплат за некачественные лекарственные препараты». Вероятно, верили ему не все, однако как минимум один факт крупного мошенничества был зафиксирован. Суд установил, что орловчанка поверила мошеннику и перечислила на указанный им счет 725 тысяч рублей. Отметим, что в судебном заседании аферист свою вину не признал. По его версии, он сам был введен в заблуждение подельниками и якобы не знал, что его действия носят криминальный характер.

За указанную аферу орловский суд назначил белорусу наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Однако выяснилось, что ранее в отношении этого же гражданина был вынесен подобный приговор Урванским районным судом Кабардино-Балкарии. По совокупности вердиктов мошенник окончательно получил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом, как отметили в пресс-службе суда, были учтены смягчающие обстоятельства. Осужденный обжаловал приговор, но в последние дни прошлого года суд апелляционной инстанции оставил его без изменения. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»