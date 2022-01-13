Губернатор предложил орловцам гладить халаты за деньги

Утвержден перечень оплачиваемых общественных работ в Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил перечень видов оплачиваемых общественных работ в Орловской области на 2022 год, а также объем таких работ. Подобные документы принимаются ежегодно. В 2022 году планируется привлечь к указанным работам не менее 450 человек. Направления на общественные работы им будут выдавать 26 казенных центров занятости населения. А в региональный перечень включено 149 различных видов труда.

В частности, по традиции безработных граждан будут привлекать к благоустройству сдаваемых строительных объектов, зон отдыха, парков, мест захоронений защитников Отечества, а также рынков, автобусных остановок, тротуаров и проездных путей. Кроме того, орловцы за определенную плату смогут принять участие в восстановлении лесов после пожаров, очистке водоемов и пляжей, археологических раскопках, вакцинации домашней птицы и животных, разведении рыбы, ремонте железнодорожных путей и мостов, прокладке телефонного кабеля.

Также губернаторским постановлением предусмотрена оплата такого общественно значимого труда, как выращивание рассады, глажение медицинских халатов, доставка товаров на дом по заказам населения, замена поврежденных дорожных знаков, мытье посуды, оформление медицинских полисов, распространение проездных билетов, регистрация медицинских карточек, санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов, сбор и заготовка лекарственных растений и многое другое.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что за два последних года оплачиваемые общественные работы стали особым видом социальной поддержки для более 1000 человек. В их числе граждане, не имеющие квалификации, ранее не работавшие, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва и другие категории граждан, испытывающих затруднения с поиском работы.

ИА «Орелград»