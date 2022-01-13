Клычков взял пример с Путина

Губернатор дал ряд поручений по мотивам собственного послания.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение, утвердив целый перечень поручений по исполнению своего же инвестиционного послания. Напомним, что с таковым Клычков выступил в конце прошлого года. В этом отношении глава региона берет пример с главы государства, по мотивам выступлений которого затем также формируется свод поручений. В данном случае губернатор дал поручения «в целях обеспечения стабильного роста основных социально-экономических показателей в Орловской области в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

О том, каких и как можно достигнуть показателей, глава региона говорил в своем инвестиционном послании. По мотивам выступления Клычков поручил департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности совместно с муниципальными образованиями до 2025 года обеспечить расширение сети филиалов центров оказания услуг «Мой бизнес», а также реализовать программу грантовой поддержки студентов, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью. Ему же поручено в рамках работы с Фондом содействия инновациям до 2025 года привлечь не менее 100 миллионов рублей грантов, предоставляемых Фондом содействия инновациям, в том числе не менее 20 миллионов рублей – на развитие сельских территорий.

Департаменту промышленности и торговли поручено в срок до 1 марта 2022 года проработать возможность участия Орловской области в реализации национальной «дорожной карты» по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации. Кроме того, департамент должен не позднее 1 марта 2022 года сформировать перечень потенциальных инвестиционных партнеров для создания новых производств на территории Орловской области, а также проработать новые меры поддержки и стимулирования, в том числе финансовые, промышленных предприятий.

Акционерному обществу «Корпорация развития Орловской области» рекомендовано в срок до 1 апреля 2022 года увеличить объем публичных инвестиционных предложений Орловской области на основе внутреннего инвестиционного потенциала региона. Управлению культуры и архивного дела совместно с департаментом сельского хозяйства поручено проработать возможность участия Орловской области в федеральных программах по развитию туризма на сельских территориях. Для этого планируется провести работу по выявлению имеющихся ресурсов, в частности, «проработать вопрос интеграции исторических фактов и событий в каждом муниципальном образовании Орловской области в целях формирования новых туристических образов соответствующих территорий».

ИА «Орелград»