На орловца завели два уголовных дела после похода в магазин без маски

13.1.2022 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Гражданин мог отделаться административным делом, но не сдержал язык и распустил руки.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, местный житель оказался на скамье подсудимых по обвинению в совершении сразу двух преступлений. Дела на него завели по статьям 318 и  319 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть речь шла об оскорблении представителя власти и применении к нему насилия. В роли жертвы в данном случае оказалась женщина — старший участковый уполномоченный, майор полиции.

Из сообщения суда следует, что обвиняемый находился в торговом зале магазина без маски. Сотрудница полиции это заметила, подошла к гражданину и объяснила ему, что он нарушает особый режим, введенный на территории Орловской области из-за коронавируса еще весной 2020 года. Мужчина понял, что его могут привлечь к административной ответственности, кстати, она предусмотрена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. В присутствии посторонних орловец грубо обругал майора полиции. Затем  применил насилие — схватил сотрудницу полиции за запястье, вывернул его и вырвал из правой руки майора свой паспорт.

«Подсудимым при ознакомлении с материалами уголовного дела заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства», — сообщили в пресс-службе районного суда. Мужчина был наказан штрафом в размере 45 тысяч рублей. Суд разрешил ему платить в  рассрочку – по 15 тысяч рублей ежемесячно. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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