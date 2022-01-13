Орловские власти потратят миллионы ради редких животных

В регионе скорректирована целевая программа сохранения животного мира.

Правительство Орловской области обновило параметры подпрограммы сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Старт она взяла еще в 2020 году. Согласно обновленной версии документа, общий объем финансирования по 2025 год включительно составит 82,259 миллиона рублей, причем почти все эти средства должны быть выделены из областного бюджета. Программой предусмотрено содержание за казенный счет не менее 10 редких видов животных в 2022 и последующие годы.

Также на 2022 год запланировано определение границ охранных зон памятников природы, всего 12 штук, и определение границ 10 заказников. На 2023 год запланирована реконструкция зоовольерного комплекса, а в текущем году должна быть разработана проектно-сметная документация. Согласно официальным данным, в настоящий момент на территории Орловской области обитает 70 видов млекопитающих, 256 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 12 видов земноводных, 38 видов рыб и 1 вид круглоротых.

Из млекопитающих 30 видов отнесено к категории редких, из которых четыре внесены в Красную книгу России: выхухоль русская, вечерница гигантская, перевязка и зубр европейский. Еще 16 видов включены в Красную книгу Орловской области: кожан двухцветный, норка европейская, соня лесная и другие. В документе отмечается, что один вид – перевязка, вероятно, исчез с территории Орловской области, а четыре вида (енотовидная собака, американская норка, ондатра и пятнистый олень) являются интродуцированными видами на территории региона.

«Сохранение биологического разнообразия в лесостепной зоне европейской части Российской Федерации в современных условиях является сложной задачей, — следует из паспорта программы. — Это обусловлено, прежде всего, тем, что именно лесостепь подверглась наибольшему хозяйственному освоению. Практически все природные экосистемы подвержены негативным антропогенным воздействиям». Добавим, что территория среды обитания диких животных в Орловской области составляет 2183,5 тысячи га.

ИА «Орелград»