В Орле активизировалась уборка снега

Ежедневно задействуется 80-90 единиц спецтехники.

По словам мэра Орла Юрия Парахина, на территории Орла идет активная и круглосуточная работа по уборке снега. Минувшей ночью градоначальник лично проверил, как МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», а также сторонняя техника пытаются разобраться со снежными завалами.

«Ежедневно на улицы города выходит порядка 80-90 единиц, чтобы вывозить снег с обочин, расширять проезжую часть, обрабатывать территорию пескосолянкой. Днём не покладая рук трудятся дворники.

Я вижу все ваши сообщения и благодарен за сигналы. Всё передаётся в работу. Но надо также понимать, что первостепенно для нас – убрать центральные магистрали и улицы, по которым проходит общественный транспорт. Сегодня, например, уделили пристальное внимание ул. Комсомольской. Затем мы двигаемся на периферию. Постараемся зайти на каждую улицу!», — рассказал мэр.

Отметим, что в последние дни в городе на самом деле заметно улучшилась ситуация с последствиями снегопада. Ранее стало известно о том, что ситуация с транспортным коллапсом привлекла внимание областной прокуратуры.

ИА «Орелград»