В Орле изолированы африканские студенты, которые завезли в регион «омикрон»

Ранее Орловская область вошла в список из 13 регионов, в которых был обнаружен новый штамм коронавируса.

В Орле изолировали иностранных студентов, которые с африканского региона завезли в регион штамм «омикрон». Об этом сообщило «Орловское информбюро».

Однако, вероятность новых случаев завоза вируса существует. Например, за счет туристов, вернувшихся из-за границы. Поэтому Орловской области необходимы новые ПЦР-тесты, способные выявить новый штамм коронавируса. Ожидается их завоз.

Ранее сообщалось, что Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции упомянула Орловскую область в числе 13 регионов, где уже выявлены случаи заражения «омикроном».

ИА «Орелград»