В Орле практически выполнен план вакцинации

13.1.2022 | 17:00 Медицина, Новости

78,28% при плане в 80%

План по вакцинации от коронавирусной инфекции в нашем городе выполнен на 78,28% Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Показатель, к которому стремятся власти, составляет 80% от всего взрослого населения. Таким образом, эта задача практически выполнена.

«В настоящий момент первым компонентом привиты 153 216 взрослых жителей Орла, в том числе 28 261 человек прошёл вакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Второй компонент приняли 115 347 человек», — сообщает мэрия.

ИА «Орелград»

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