В Орле учредили высшую губернаторскую «медаль» для несудимых

Вручать новую награду будут за особые заслуги перед Орловщиной.

Губернатор Андрей Клычков издал указ с пугающим номером №666 об учреждении знака признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и Слава Орловщины». Судя по тексту документа, появление новой награды должно способствовать развитию и процветанию региона. Ответственность за изготовление «медалей» областного уровня возложена на администрацию губернатора и правительства. При этом контроль за исполнением указа Клычков оставил за собой.

Согласно положению о новой награде, знак «Гордость и Слава Орловщины» станет высшей наградой губернатора. Вручаться он будет за особые достижения в социально-экономическом, научно-техническом и промышленном развитии региона, государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и иных областях деятельности, направленной на достижение благополучия и процветания области.

Знаком могут быть награждены граждане Российской Федерации, ранее награжденные государственными наградами РФ или СССР. Для этого руководители органов государственной власти, местного самоуправления или организаций всех форм собственности, работающих на Орловщине, должна будут подавать губернатору представления. Такой документ должен содержать не только ходатайство о награждении конкретного человека, но и детальную характеристику его заслуг, а также справку об отсутствии у него судимости или факта его уголовного преследования. Впрочем, сгодится и справка о прекращении уголовного преследования в отношении награждаемого. Если к награде представлен руководитель или его заместитель, то к ходатайству также потребуется приложить справки об отсутствии у возглавляемой ими организации задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов.

Что касается самой награды, то она, согласно описанию, представляет собой выполненное из золотистого металла рельефное изображение фигур: герба Орловской области без гербового щита и фигурной лентой под ним с выпуклой надписью «ГОРДОСТЬ И СЛАВА», наложенной на восьмиконечную звезду, выполненную из серебристого металла и покрытую радиальными лучами. Верхний конец звезды украшен фигурой коронованного двуглавого орла. Знак с помощью ушка и удлиненного кольца будет подвешиваться на шейной ленте шириной 40 мм цветов флага Орловской области. Из указа следует, что знак на шейной ленте предназначен для ношения в торжественных случаях. А для постоянного ношения будет выдаваться его миниатюрная копия.

ИА «Орелград»