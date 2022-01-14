На Орловщине стали наказывать за отсутствие вакцинации рыбы

Сразу в трех районах региона были выявлены нарушения закона об аквакультуре.

В Орловской области владельцам так называемых водных биологических объектов в Урицком, Кромском и Орловском районах выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Подробности сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Сообщается, что внеплановые проверки были проведены в ноябре-декабре 2021 года. Они коснулись двух юридических лиц и десяти индивидуальных предпринимателей, которые занимаются разведением рыбы в местных водоемах.

Проверки показали, что «правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации» на Орловщине нарушаются. Например, в вину предпринимателям поставили то, что рыбы у них не идентифицированы, ветеринарно-санитарные паспорта рыбохозяйственного водоема отсутствуют.

«Не проводятся осмотр, диагностические исследования, вакцинации и обработки рыб всех возрастов против эктопаразитов, план противоэпизоотических мероприятий не разработан, — перечисляют в ТУ Россельхознадзора. — Не проводится дезинфекция прудов, исследования воды на предельно допустимые концентрации вредных веществ».

По мотивам проверок обе проверенные организации и все десять бизнесменов были привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных на них штрафов составила 50 тысяч рублей. Кроме того, им выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»