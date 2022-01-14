Начальник УФСБ России по Орловской области Князьков вручил прокурору Малкину картину с Красным мостом

Леонид Музалевский и Андрей Клычков поздравили работников прокуратура с 300-летием надзорного ведомства.

Начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков вручил прокурору области Владиславу Малкину картину с изображением Красного моста. По сообщению издания «Орелтаймс», символический подарок посвящен совместной работе прокуратуры и ФСБ в Орловской области.

Это произошло вчера, 13 января. В этот день в Орле состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 300-летию прокуратуры Российской Федерации (отмечался 12 января). Сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником поздравили Председатель областного Совета Леонид Музалевский, Губернатор Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, представители ветеранских организаций, а такэе коллеги из других силовых ведомств и суда. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В этот праздничный день Почётной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов были награждены прокурор Орловской области Владислав Малкин, старший помощник прокурора области по правовому обеспечению и взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти области и органами местного самоуправления Сергей Блинов, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарева, старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Татьяна Цуканова.

«Ежегодно, отстаивая законные интересы общества и государства и защищая права граждан, органами прокуратуры области пресекается порядка 50 тысяч нарушений закона в различных сферах правоотношений.

При этом в центре работы прокуроров остаётся защита прав граждан, которым требуется особое внимание, тем, кто наиболее остро нуждается в государственной поддержке: сироты, инвалиды, ветераны.

Отмечу, что в 2021 году по актам прокуратуры погашено свыше 20 млн рублей задолженности по заработной плате, жилыми помещениями обеспечены более 150 граждан из числа детей-сирот, предпринимателям выплачены долги за исполненные ими контракты на сумму порядка 600 млн руб.

В результате прокурорского вмешательства почти в 6 раз сократилось число отсроченных льготных рецептов.

Восстановлены права порядка 5000 жителей региона.

Сегодня я хочу поблагодарить всех сотрудников прокуратуры также и за постоянное взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными, контролирующими органами, общественными организациями», — обратился к собравшимся Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»