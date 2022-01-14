Под Орлом грабитель «подставил» приятеля в магазине

Орловец получил приговор за кражу двух бутылок водки.

Обвинительный приговор по данному уголовному делу в конце прошлого года вынес Урицкий районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, который до последнего времени судимостей не имел. Молодой человек, работающий каменщиком в одном из местных предприятий, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, его обвинили в грабеже.

Впрочем, обвинение только звучит страшно. В реальности молодой человек провинился тем, что в августе 2021 года в вечернее время зашел в сетевой магазин. Он взял с полки две бутылки водки общей стоимостью 700 рублей. Вероятно, расплатиться за них «преступнику» было нечем. Он спрятал водку в рюкзак и попытался пройти мимо кассы незамеченным. Однако манипуляции «покупателя» заметила бдительная сотрудница магазина.

Дело в том, что рюкзак висел у «грабителя» за плечами. Поэтому он не сам положил водку в рюкзак, а попросил сделать это случайно подвернувшегося знакомого, который также находился в тот момент в торговом зале. Приятель охотно помог, не догадываясь о том, что невольно помогает похитить спиртное. На выходе молодой человек был задержан и разоблачен. Свою вину в суде он признал в полном объеме и попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

ИА «Орелград»