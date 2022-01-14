Под Орлом водитель «Москвича» сбил пешехода, обгоняя снегоуборочный трактор

14.1.2022 | 14:31 Новости, Происшествия

Пешеход шел по обочине во встречном направлении.

Вчера утром водитель «Москвича» сбил пешехода, пытаясь обогнать снегоуборочный трактор. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 08.10 39-летний водитель автомобиля «Москвич 214122» ехал по автодороге «Малоархангельск — Велоровский» в сторону глиняного карьера. На пути у него оказался снегоуборочный трактор Т-150. Пытаясь совершить обгон, водитель потерял управление над автомобилем и сбил 63-летнего мужчину, который шел по обочине во встречном направлении.

В результате инцидента пешеход получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования