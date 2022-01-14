Под Орлом водитель «Москвича» сбил пешехода, обгоняя снегоуборочный трактор

Пешеход шел по обочине во встречном направлении.

Вчера утром водитель «Москвича» сбил пешехода, пытаясь обогнать снегоуборочный трактор. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 08.10 39-летний водитель автомобиля «Москвич 214122» ехал по автодороге «Малоархангельск — Велоровский» в сторону глиняного карьера. На пути у него оказался снегоуборочный трактор Т-150. Пытаясь совершить обгон, водитель потерял управление над автомобилем и сбил 63-летнего мужчину, который шел по обочине во встречном направлении.

В результате инцидента пешеход получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»