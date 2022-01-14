В Орле депутаты поздравили журналистов с Днем российской печати

Мероприятие прошло в облсовете.

Вчера, 13 декабря депутаты Орловского областного Совета народных депутатов поздравили представителей орловских СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Перед журналистами выступили спикер регионального парламента Леонид Музалевский, зампред облсовета Иван Дынкович, а также депутаты из Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям — Владислав Числов, Юрий Лебедкин и Олег Бушля. Отметим, что трое последних сами являются профессиональными журналистами.

В этот день высшая награда – Почётная грамота областного Совета, была вручена: Татьяне Напольских и Анне Вайсергисер (ГТРК «Орёл»), Аркадию Озерову («Орловское информбюро»), Алексею Музалевскому и Денису Бовше (АО «ОТРК»), Валентину Худокормову (ООО «Истоки»), Игорю Бычкову (ООО «Орёлтаймс»), Александру Ладыгину (СИ «Уездный город Ливны»), Павлу Несмелову (ИА «Орёлград»), Оксане Полуничевой («ИнфоОрёл»), Эльвире Легостаевой и Сергею Мокроусову («Орловская правда») и Елене Комоловой («Орловский вестник»).

Также целый ряд представителей орловских СМИ были отмечены благодарностями облсовета. Не остались без наград и представители районных газет Орловской области.

«Уважаемые представители средств массовой информации! Вы помогаете довести до людей самую актуальную информацию. Задаёте вопросы начистоту, без оглядки на чины и звания. Спасибо за то, что помогаете быть всегда на связи с людьми. Вы живете проблемами ваших читателей и зрителей, помогаете быть в курсе событий, происходящих в городе и за его пределами.

Благодарю вас за честный, добросовестный труд, ответственное отношение к своему долгу, высочайший профессионализм.

Желаю всем вам претворения в жизнь интересных и ярких творческих планов, запоминающихся журналистских материалов, понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Пусть ваши материалы всегда будут актуальными, интересными и востребованными. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!», — обратился к собравшимся Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»