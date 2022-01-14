В Орловской области будут развивать конкуренцию

Конкретные мероприятия утверждены правительством для 35 товарных рынков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень товарных рынков и «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в регионе на 2022-2025 годы. Данный план мероприятий был утвержден после согласования с Федеральной антимонопольной службой России. Об этом сообщает пресс-служба Орловского УФАС. Отметим, что подобные документы действуют во всех регионах страны. Ранее стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации был утвержден правительством РФ.

Кроме того, недавно вступил в действие Национальный план развития конкуренции на 2022-2025 годы. Однако ситуация в каждом регионе своя, поэтому местные планы развития конкуренции отличаются друг от друга. Например, в Орловской области «дорожная карта» включает в себя мероприятия по развитию конкуренции на 35 различных товарных рынках.

«В числе ключевых задач предусмотрены мероприятия по оптимизации процедур государственных и муниципальных закупок, обеспечению прозрачности и доступности процедур государственных и муниципальных закупок, повышению доступности услуг общего образования, развитию научно-технического творчества», — сообщили в УФАС.

Кроме того, «дорожная карта» предусматривает мероприятия по развитию конкуренции в сфере информационных технологий, электроэнергетике, строительстве и других отраслях. По мнению главы Орловского УФАС Андрея Кирьянова, целью является «реализация эффективной конкурентной политики, способствующей формированию благоприятной среды для развития предпринимательства и добросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики Орловской области в интересах потребителей товаров, работ и услуг».

Например, план предусматривает повышение уровня конкуренции на региональном рынке производства бетона. По данным Орелстата, общее число предприятий и организаций по производству бетона Орловской области составляет около 20 единиц. Основная номенклатура производимой продукции: бетон товарный (готовый к заливке). Объем его производства в регионе в 2020 году составил 165,8 тысячи кубометров.

Предприятия по производству бетона в регионе относятся к частному бизнесу. Предприятия, преобладающие на рынке, отсутствуют. Основные проблемы развития данного рынка: производственно-технологическое отставание и высокая степень износа оборудования.

ИА «Орелград»