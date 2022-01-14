В Орловской области число работников опустилось ниже отметки 200 тысяч

Численность работников в регионе продолжает сокращаться.

В Орловской области в январе-октябре 2021 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 198,2 тысячи человек. По сравнению с январем-октябрем 2020 года она сократилась на 4,6 тысячи человек, или на 2,3 процента. Такие данные приводит Орелстат. За отчетный период времени 154,6 тысячи орловцев, или 78,6 процента всех работников трудились в своих организациях на штатной основе.

На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в орловских организациях привлекалось еще 6,6 тысячи человек. Иные данные приводятся о численности рабочей силы. В данном случае статистики учитывают граждан в возрасте 15 лет и старше. По данным проведенного в регионе обследования, в сентябре-ноябре 2021 года численность рабочей силы составляла 361,6 тысячи человек.

Из них 346,3 тысячи были заняты в экономике, а остальные 15,3 тысячи орловцев не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные. Тут стоит добавить, что к началу декабря 2021 года в Орловской области в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,2 тысячи граждан, из которых только 2,5 тысячи имели статус безработного. А пособие по безработице получали 2,1 тысячи орловцев. В целом к началу декабря уровень регистрируемой безработицы в Орловской области сократился до рекордного за последние годы показателя — 0,7 процента численности рабочей силы.

ИА «Орелград»