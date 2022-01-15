Фонд ЖКХ проверит Орловскую область

Контрольные мероприятия будут проведены в дистанционном режиме.

Федеральный Фонд ЖКХ огласил свои планы на проведение дистанционных контрольных мероприятий в субъектах РФ на 2022 год. Как уточняет департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, это будут проверки реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Уже в январе 2022 года проверки будут проведены в отношении семи регионов, в число которых попала Орловская область. Кроме нее проверки затронут Коми и Мордовию, Забайкальский край, Омскую и Тверскую область, а также Еврейскую автономную область.

Еще в прошлом году решением правления Фонда ЖКХ были внесены изменения в порядок проведения мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийных домов. Тогда и было допущено проведение дистанционных контрольных мероприятий в случае ограничения возможности выездного мониторинга. Однако в любом случае составляется отчет, который направляется в адрес губернатора, а также в контрольно-надзорные органы для принятия в случае необходимости мер реагирования.

Тем временем, Фонд ЖКХ отчитался о результатах проверок, проведенных в 2021 году. В этом отчете также фигурирует Орловская область. Всего за год было проведено 119 контрольных мероприятий в 65 регионах, в ходе которых были проверены 570 многоквартирных домов. По результатам осмотров значительные строительные дефекты, из-за которых существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики зданий, были выявлены в 25 домах в 11 регионах, в том числе в Орловской области. Дома с нарушениями были включены в федеральный реестр обращений по вопросам качества жилых помещений.

«Основными причинами строительства некачественного жилья продолжают оставаться недобросовестные действия подрядных организаций и застройщиков, отсутствие надлежащего строительного контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ со стороны заказчиков и не организованная должным образом приемка жилых помещений», — говорят в Фонде ЖКХ.

ИА «Орелград»