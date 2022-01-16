В Орле устроили «охоту» на иностранных студентов

Полицейские провели контрольно-надзорное мероприятие в сфере миграции.

Как уточняет пресс-служба управления МВД России по Орловской области, контрольно-надзорное мероприятие прошло в общежитиях Орла, в которых проживают иностранные студенты. Участие в рейдах помимо сотрудников полиции приняли сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии. Стражи правопорядка проверяли наличие всех необходимых для иностранных граждан документов, — говорят в УМВД.

«По результатам мероприятия выявлено 42 административных правонарушения в сфере миграции, выразившихся в нарушении иностранными гражданами режима пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, — рассказали в ведомстве. — По всем материалам вынесены решения о наложении штрафов по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. Кроме этого, с иностранными студентами сотрудники полиции провели профилактические беседы».

Ранее УМВД сообщало, что за 11 месяцев 2021 года сотрудниками регионального управления по вопросам миграции было проведено 1320 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Всего было выявлено 1394 административных правонарушения, связанных с несоблюдением правил пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

Впрочем, на нарушениях попадались не только иностранцы, но и граждане РФ. Так, по статье 18.9 КоАП РФ за нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства было составлено 106 административных протоколов. Для сравнения, в 2020 году за аналогичный период времени было составлено 86 таких протоколов. Кроме того, 130 протоколов (153 — в 2020 году) было составлено по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

ИА «Орелград»