В Орловской области оштрафовали заводчика карася

«Хозяин пруда» не проводил исследования воды на кислород.



В Орловской области к административной ответственности привлечен очередной индивидуальный предприниматель, занимающийся разведением рыбы. Подробности сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. В минувшем декабре сотрудники этого ведомства посетили с внеплановой выездной проверкой деревню Смагино в Ливенском районе. Там расположен пруд Смагинский, имеющий сообщение с рекой Ливенкой.

На этом пруду индивидуальный предприниматель разводит рыбу. В ходе проверки было установлено, что он закупил и выпустил на указанном рыбоводном участке 950 килограммов малька карася. При проверке выяснилось, что рыба была закуплена без ветеринарно-сопроводительных документов, что уже является нарушением закона. Однако этим претензии к заводчику не ограничились.

«Предпринимателем не проводились исследования воды на растворенный кислород и анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ), а также исследования кормов на безопасность и соответствие ветеринарно-санитарным требованиям», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

По мотивам проверки был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о наложении штрафа. Размер санкции в ведомстве не уточнили, однако известно, что ответственность за подобное правонарушение предусмотрена ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Согласно ей, штраф для предпринимателей варьируется от трех до пяти тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»