Администрация губернатора проиграла суд антимонопольной службе

Невольным виновником спора стала коммерческая компания.

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению администрации губернатора и правительства Орловской области к управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. В качестве третьего лица в процессе выступило общество с ограниченной ответственностью «Семинар», зарегистрированное в Челябинске. Предметом спора стало решение УФАС, которое чиновники администрации требовали признать недействительным.

Как следует из материалов дела, 20 мая 2021 года администрацией губернатора на официальном сайте было размещено извещение о проведении аукциона на оказание платных услуг по дополнительному образованию 15-ти государственных гражданских служащих. Начальная максимальная цена контракта составляла 56 940 рублей. Для участия в аукционе была подана единственная заявка, которая была признана соответствующей и допущена к участию в аукционе. Победителем и стало челябинское ООО «Семинар».

С этой компанией администрация губернатора заключила контракт, согласно которому чиновники в течение недели должны были пройти курс повышения квалификации в объеме учебной нагрузки 36 часов. Приложением к контракту было установлено, что форма обучения — очная. Однако провести обучение очно в Орле челябинская фирма, видимо, не могла физически. Стороны расторгли государственный контракт.

Спустя полтора месяца в УФАС из администрации губернатора поступили сведения для включения «Семинара» в реестр недобросовестных поставщиков. В письме сообщалось, что компания не исполнила контракт. Рассмотрев материалы, УФАС решило не включать «Семинар» в «черный список». Это решение в суде и оспорили чиновники обладминистрации. Однако суд им отказал.

Он указал на то, что администрация губернатора сама приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и надлежащим образом уведомила об этом исполнителя. Кроме того, челябинская компания пояснила антимонопольщикам, что заявку на обучение орловских чиновников в очном формате ее сотрудник подал ошибочно. Он думал, что обучение будет проводиться в режиме онлайн, на что фирма из Челябинска была готова. При таких обстоятельствах УФАС не нашло в действиях исполнителя нарушений, а суд не нашел нарушений в действиях антимонопольщиков.

ИА «Орелград»