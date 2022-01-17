Мэр Орла Парахин задал вопрос жителям, но запретил на него отвечать

«Друзья, как вам новогодний Орёл в этом году?», — спросил градоначальник и отключил комментарии.

Мэр Орла Юрий Парахин задал вопрос подписчикам, но ограничил возможность комментирования своей записи.

На странице мэра в социальной сети «В Контакте» был опубликован пост о новогоднем благоустройстве Орла. Он оканчивался вопросом «Друзья, как вам новогодний Орёл в этом году?», что намекало на приглашение к диалогу или хотя бы на опрос жителей.

Однако, публично ответить на вопрос градоначальника оказалось невозможным, так как автор ограничил возможность комментирования.

ИА «Орелград»