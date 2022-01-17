Орловцев предостерегли от несанкционированных крещенских купаний

17.1.2022 | 6:00 Новости, Общество

Власти Ливенского района назвали условия проведения религиозной акции.

Администрация Ливенского района Орловской области издала постановление об организации проведения Крещенских купаний. Пройдут они 18-19 января 2022 года. Местные власти определили семь мест для организации купелей: Святой источник в честь иконы Божьей Матери «Знамение», в деревне Красово, Святой источник Николая Чудотворца, купель у источника иконы «Казанской Божьей матери» и др. Проведение Крещенских купаний в других местах администрация Ливенского района постановила считать несанкционированным.

Главам администраций сельских поселений, балансодержателям водных объектов с купелями. Рекомендовано организовать проведение акции  согласно «Методическим рекомендациям по организации обеспечения безопасности людей при проведении Крещенских купаний на водных объектах». Эти правила были утверждены МЧС России в январе 2019 года. Сами купели должны быть оборудованы в соответствии с методическими рекомендациями.

Кроме того, при организации Крещенских купаний должна быть учтена  складывающаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка – участникам придется соблюдать необходимые санитарно-гигиенические нормы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Также ливенским чиновникам предписано «провести профилактические мероприятия с населением о недопущении купаний вне оборудованных для этих целей местах».

ИА «Орелград»

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