Орловцы стали чаще жаловаться на уборку мусора

Количество таких обращений за год выросло примерно в полтора раза.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги работы с обращениями граждан. Сообщается, что в целом за прошедший год в ведомство поступило 4558 обращений, что на 0,9 процента больше, чем в 2020 году. Подсчитано, что на каждые 10 тысяч жителей пришлось в среднем по 62,8 обращения. Из них 92 процента были письменными. В основном орловцев волновали вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Причем почти 60 процентов писем содержали вопросы санитарно-эпидемиологического надзора.

Обращает на себя внимание тот факт, что жители Орловской области стали гораздо чаще жаловаться на уборку мусора. Как говорят в Роспотребнадзора, доля вопросов, связанных — со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потребления, составила 13 процентов от общего количества обращений. Всего за год ведомство получило от жителей региона 350 таких «сигналов», в то время как годом ранее их было 250.

Доля вопросов, связанных с условиями проживания, в том числе с условиями использования физфактов (шум, ЭМИ и освещенность), составила 22 процента. Всего в ведомство поступило 594 таких обращения против 545 годом ранее. В 308 случаях орловцы жаловались на плохое санитарное состояние территорий городских и сельских поселений (в 2020 году — 238), в 128 случаях – на применение сельскохозяйственными предприятиями пестицидов и агрохимикатов (в 2020 году — 182).

ИА «Орелград»