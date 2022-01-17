Орловцы стали чаще жаловаться на уборку мусора

17.1.2022 | 9:30 Новости, Общество

Количество таких обращений за год выросло примерно в полтора раза.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги работы с обращениями граждан. Сообщается, что в целом за прошедший год в ведомство поступило 4558 обращений, что на 0,9 процента больше, чем в 2020 году. Подсчитано, что на каждые 10 тысяч жителей пришлось в среднем по 62,8 обращения. Из них 92 процента были письменными. В основном орловцев волновали вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Причем почти 60 процентов писем содержали вопросы санитарно-эпидемиологического  надзора.

Обращает на себя внимание тот факт, что жители Орловской области стали гораздо чаще жаловаться на уборку мусора. Как говорят в Роспотребнадзора, доля вопросов, связанных — со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потребления, составила 13 процентов от общего количества обращений. Всего за год ведомство получило от жителей региона 350 таких «сигналов», в то время как годом ранее их было 250.

Доля вопросов, связанных с условиями проживания, в том числе с условиями использования физфактов (шум, ЭМИ и освещенность), составила 22 процента. Всего в ведомство поступило 594 таких обращения против  545 годом ранее. В 308 случаях орловцы жаловались на плохое санитарное  состояние территорий городских и сельских поселений  (в 2020 году — 238), в 128 случаях – на применение сельскохозяйственными предприятиями пестицидов и агрохимикатов (в 2020 году — 182).

ИА «Орелград»

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