Орловский суд оправдал высокопоставленного полицейского

Начальник райотдела полиции обвинялся в превышении полномочий.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда Орловской области, вынесен оправдательный приговор в отношении заместителя начальника МО МВД РФ «Ливенский» Николая Костылева, начальника местной полиции. Его обвиняли по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Легшие в основу уголовного дела события произошли в мае 2020 года. Как следует из материалов, 16 мая около 21 часа инспекторы ДПС выявили факт управления мотоциклом «Минск» неким гражданином К., находящимся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было документов на мотоцикл. Гражданин позвонил своей жене и рассказал ей о неприятной ситуации, в которую он угодил.

Жена, в свою очередь, позвонила своему приятелю — начальнику полиции Костылеву. По ее просьбе тот затем позвонил инспектору ДРС и попросил отпустить нетрезвого мотоциклиста без составления протокола. Подчиненный выполнил это «указание». Однако в ходе судебного следствия всплыли некоторые подробности.

Например, суд пришел к выводу, что пьяный гражданин не управлял мотоциклом, а находился рядом с ним. В самом мотоцикле отсутствовал бензин и ключи зажигания, руль был замкнут. Также суд решил, что инспекторы ДПС доставили данного гражданина к отделу полиции для удостоверения его личности и проверки документов на мотоцикл, «по предъявлении которых инспектору ДПС он был отпущен в связи с отсутствием в его действиях каких-либо преступлений либо административных правонарушений».

«Также в судебном заседании было установлено, что Костылев Н.В. разговаривал по телефону с инспектором ДПС, просил не оформлять гражданина К. и отпустить его, когда он был уже отпущен инспектором ДПС в связи с отсутствием в его действиях каких-либо правонарушений, — говорят в пресс-службе суда. — Доказательств обратного стороной обвинения суду представлено не было».

При таких обстоятельствах суд не смог не мог прийти к выводу о том, что именно в результате действий Костылева наступили указанные в обвинении общественно опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства. Полицейского не только оправдали, но и признали за ним право на реабилитацию. Правда, прокуратура уже подала апелляционное представление на приговор, поэтому уголовное дело будет направлено для рассмотрения в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»