Под Орлом госпитализирована пассажир автобуса, вылетевшего с трассы

17.1.2022 | 7:00 Новости, Происшествия

Водитель «ПАЗика» не учел погодные условия.

44-летняя пассажир автобуса госпитализирована после аварии, которая произошла в субботу во Мценском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В 11.30 42-летний водитель автобуса ПАЗ ехал из Мценска в направлении деревни Анахино. В районе 25-го километра он не справился с управлением, и автобус съехал в правый кювет. Это произошло из-за того, что он не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате аварии 44-летняя женщина, находившаяся в салоне автобуса, получила травмы, потребовавшие госпитализации.

ИА «Орелград»

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