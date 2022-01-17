Под Орлом госпитализирована пассажир автобуса, вылетевшего с трассы

Водитель «ПАЗика» не учел погодные условия.

44-летняя пассажир автобуса госпитализирована после аварии, которая произошла в субботу во Мценском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В 11.30 42-летний водитель автобуса ПАЗ ехал из Мценска в направлении деревни Анахино. В районе 25-го километра он не справился с управлением, и автобус съехал в правый кювет. Это произошло из-за того, что он не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате аварии 44-летняя женщина, находившаяся в салоне автобуса, получила травмы, потребовавшие госпитализации.

ИА «Орелград»